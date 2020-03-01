Göçmenler Zeytinburnu'ndan Edirne'ye gitmeye devam ediyor
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Göçmenler Zeytinburnu'ndan Edirne'ye gitmeye devam ediyor

İSTANBU'daki göçmenler bugün de Edirne'ye gitmeye devam ediyor.

01.03.2020 12:38 | Son Güncelleme: 01.03.2020 12:39
Göçmenler Zeytinburnu'ndan Edirne'ye gitmeye devam ediyor
İSTANBU'daki göçmenler bugün de 'ye gitmeye devam ediyor. 

15 Temmuz Meydanı'nda toplanan göçmenler, tuttukları taksi ve minibüslerle Edirne'ye gidiyor. Aralarında çocukların da olduğu göçmen grupları, eşyalarıyla birlikte meydana gelerek kendilerini Edirne'ye götürecek araçları bekledi. Göçmenlerin yanlarına su ve kuru gıda da aldıkları görüldü. 


- İstanbul

Kaynak: DHA

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