Göçmenler yaşadıkları zorlu yolculuğu anlattı

29.02.2020 15:51 | Son Güncelleme: 29.02.2020 15:57

Edirne'nin İpsala ilçesi sınırlarından Yunanistan'a çıkmaya çalışan göçmenler, kendilerini Meriç'in diğer kıyısında bekleyen Yunan güçlerinin kendilerine yaptıkları insanlık dışı durumu anlattı.



Yunan tarafındaki görevlilerin kendilerine ait olan çanta, telefon ve paraları alıp Meriç Nehri'nin Türkiye sınırına bıraktıklarını ifade eden göçmenler, gördükleri kötü muameleye maruz kaldıklarını anlattı. Edirne'de sınır kapılarında uygulanan gazlı müdahale sonrasında çocuklar ve kadınlarla sınırı geçmeye çalışan ve maruz kaldıkları zorlu hava şartlarına bir de gördükleri insanlık dışı uygulamalar eklenen göçmenler, tüm bunlara rağmen sınırlara yönelmeye devam edip, Meriç Nehri'nin karşı tarafına geçerek yollarına devam etmek istediklerini belirtti. - EDİRNE

Kaynak: İHA