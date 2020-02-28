Göçmenler taksilerle Edirne'ye ilerliyor

28.02.2020 14:44 | Son Güncelleme: 28.02.2020 14:45

İSTANBUL 'dan taksilerle yola çıkan göçmenler Edirne 'ye ilerliyor.

İstanbul'daki birçok ilçede yaşayan farklı ülkelerden göçmenler Edirne'ye gidiyor. Türkiye'nin sınır kapıları açtığı söylentileri üzerine İstanbul'un bir çok noktasından taksilerle yola çıkan göçmenler, Yunanistan'a ilerliyor. Göçmen dolu taksiler Edirne yolunda ilerlerken görüntülendi.

- İstanbul

Kaynak: DHA