Göçmenler taksilerle Edirne'ye ilerliyor
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Göçmenler taksilerle Edirne'ye ilerliyor

İSTANBUL'dan taksilerle yola çıkan göçmenler Edirne'ye ilerliyor.

28.02.2020 14:44 | Son Güncelleme: 28.02.2020 14:45
Göçmenler taksilerle Edirne'ye ilerliyor
'dan taksilerle yola çıkan göçmenler 'ye ilerliyor.

İstanbul'daki birçok ilçede yaşayan farklı ülkelerden göçmenler Edirne'ye gidiyor. Türkiye'nin sınır kapıları açtığı söylentileri üzerine İstanbul'un bir çok noktasından taksilerle yola çıkan göçmenler, Yunanistan'a ilerliyor. Göçmen dolu taksiler Edirne yolunda ilerlerken görüntülendi. 


- İstanbul

Kaynak: DHA

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