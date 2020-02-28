Göçmenler taksilerle edirne'ye ilerliyor
FLASH HABER: İdlib'den kahreden haber: 33 askerimiz şehit oldu, 32 askerimiz yaralandı
Haberler » Güncel » Göçmenler taksilerle edirne'ye ilerliyor - Haber

Göçmenler taksilerle edirne'ye ilerliyor

Taksiler dolusu göçmen yolda görüntülendiHaber-Kamera: Beyza Nur GÜLER - Feridun AÇIKGÖZ - İstanbul DHA - İSTANBUL'dan taksilerle yola çıkan göçmenler Edirne'ye ilerliyor.

28.02.2020 14:23 | Son Güncelleme: 28.02.2020 14:27
Göçmenler taksilerle edirne'ye ilerliyor

Taksiler dolusu göçmen yolda görüntülendi

Haber-Kamera: GÜLER - Feridun AÇIKGÖZ - DHA - İSTANBUL'dan taksilerle yola çıkan göçmenler 'ye ilerliyor.

İstanbul'daki birçok ilçede yaşayan farklı ülkelerden göçmenler Edirne'ye gidiyor. Türkiye'nin sınır kapıları açtığı söylentileri üzerine İstanbul'un bir çok noktasından taksilerle yola çıkan göçmenler, Yunanistan'a ilerliyor. Göçmen dolu taksiler ilerlerken Edirne yolunda görüntülendi.

Kaynak: DHA


Haber Videosu

: Göçmenler taksilerle edirne'ye ilerliyor
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler