GÖÇMENLER TAKSİLERLE EDİRNE'YE İLERLİYOR
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GÖÇMENLER TAKSİLERLE EDİRNE'YE İLERLİYOR

Taksiler dolusu göçmen yolda görüntülendiHaber-Kamera: Beyza Nur GÜLER - Feridun AÇIKGÖZ - İstanbul DHA - İSTANBUL'dan taksilerle yola çıkan göçmenler Edirne'ye ilerliyor.

28.02.2020 13:56 | Son Güncelleme: 28.02.2020 13:56
GÖÇMENLER TAKSİLERLE EDİRNE'YE İLERLİYOR

Taksiler dolusu göçmen yolda görüntülendi

Haber-Kamera: GÜLER - Feridun AÇIKGÖZ - DHA -  İSTANBUL'dan taksilerle yola çıkan göçmenler 'ye ilerliyor.

İstanbul'daki birçok ilçede yaşayan farklı ülkelerden göçmenler Edirne'ye gidiyor. Türkiye'nin sınır kapıları açtığı söylentileri üzerine İstanbul'un bir çok noktasından taksilerle yola çıkan göçmenler, Yunanistan'a ilerliyor. Göçmen dolu taksiler ilerlerken Edirne yolunda görüntülendi. 

Görüntü Dökümü:

----------Taksilerin görüntüsü-İlerleyen taksiler-Yolda yürüyenler

 


Kaynak: DHA

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