GÖÇMENLER TAKSİLERLE EDİRNE'YE İLERLİYOR
Taksiler dolusu göçmen yolda görüntülendiHaber-Kamera: Beyza Nur GÜLER - Feridun AÇIKGÖZ - İstanbul DHA - İSTANBUL'dan taksilerle yola çıkan göçmenler Edirne'ye ilerliyor.
Taksiler dolusu göçmen yolda görüntülendi
Haber-Kamera: Beyza Nur GÜLER - Feridun AÇIKGÖZ - İstanbul DHA - İSTANBUL'dan taksilerle yola çıkan göçmenler Edirne'ye ilerliyor.
İstanbul'daki birçok ilçede yaşayan farklı ülkelerden göçmenler Edirne'ye gidiyor. Türkiye'nin sınır kapıları açtığı söylentileri üzerine İstanbul'un bir çok noktasından taksilerle yola çıkan göçmenler, Yunanistan'a ilerliyor. Göçmen dolu taksiler ilerlerken Edirne yolunda görüntülendi.
Görüntü Dökümü:----------Taksilerin görüntüsü-İlerleyen taksiler-Yolda yürüyenler
Kaynak: DHA