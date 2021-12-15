Göçmenler mobil radarla tespit edildi, 16 düzensiz göçmen yakalandı

BODRUM, MUĞLA (İHA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinden deniz yoluyla Yunan adalarına geçmeye çalışan ve Sahil Güvenlik Mobil Radarı tarafından tespit edilen 16 düzensiz göçmen yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Bodrum açıklarında görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı tarafından lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu tespit edildi. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu, bölgeye hareket etti. Lastik bot içerisindeki 16 düzensiz göçmen ekiplerce yakalandı.

Limana getirilen göçmenler, işlemlerinin ardından Muğla Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi. - MUĞLA

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