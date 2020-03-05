Göçmenler Meriç Nehri'ni aşarak Yunanistan'a ulaşmaya çalışıyor
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Göçmenler Meriç Nehri'ni aşarak Yunanistan'a ulaşmaya çalışıyor

Türkiye'nin ülkede bulunan Suriyeli mültecilere Avrupa sınırlarını açmasının ardından günlerdir binlerce göçmen ve mülteci zor şartlarda Meriç Nehri'ni aşarak Avrupa Birliği üyesi Yunanistan'a geçmeye çalışıyor.

05.03.2020 18:48 | Son Güncelleme: 05.03.2020 18:48

'nin ülkede bulunan Suriyeli mültecilere Avrupa sınırlarını açmasının ardından günlerdir binlerce göçmen ve mülteci zor şartlarda 'ni aşarak Avrupa Birliği üyesi 'a geçmeye çalışıyor.View on euronews

Kaynak: Euronews.com


Haber Videosu

: Göçmenler Meriç Nehri'ni aşarak Yunanistan'a ulaşmaya çalışıyor
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