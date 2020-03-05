Göçmenler Meriç Nehri'ni aşarak Yunanistan'a ulaşmaya çalışıyor
Türkiye'nin ülkede bulunan Suriyeli mültecilere Avrupa sınırlarını açmasının ardından günlerdir binlerce göçmen ve mülteci zor şartlarda Meriç Nehri'ni aşarak Avrupa Birliği üyesi Yunanistan'a geçmeye çalışıyor.
05.03.2020 14:56 | Son Güncelleme: 05.03.2020 14:56
Türkiye'nin ülkede bulunan Suriyeli mültecilere Avrupa sınırlarını açmasının ardından günlerdir binlerce göçmen ve mülteci zor şartlarda Meriç Nehri'ni aşarak Avrupa Birliği üyesi Yunanistan'a geçmeye çalışıyor.
Görüntülerde, çarşamba günü Yunanistan sınırını geçmek üzere Meriç'i dolaşan göçmenlerin mücadelesi yer alıyor. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com