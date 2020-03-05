Göçmenler Meriç Nehri'ni aşarak Yunanistan'a ulaşmaya çalışıyor
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Göçmenler Meriç Nehri'ni aşarak Yunanistan'a ulaşmaya çalışıyor

Türkiye'nin ülkede bulunan Suriyeli mültecilere Avrupa sınırlarını açmasının ardından günlerdir binlerce göçmen ve mülteci zor şartlarda Meriç Nehri'ni aşarak Avrupa Birliği üyesi Yunanistan'a geçmeye çalışıyor.

05.03.2020 14:56 | Son Güncelleme: 05.03.2020 14:56
Göçmenler Meriç Nehri'ni aşarak Yunanistan'a ulaşmaya çalışıyor

'nin ülkede bulunan Suriyeli mültecilere Avrupa sınırlarını açmasının ardından günlerdir binlerce göçmen ve mülteci zor şartlarda 'ni aşarak Avrupa Birliği üyesi 'a geçmeye çalışıyor.


Görüntülerde, çarşamba günü Yunanistan sınırını geçmek üzere Meriç'i dolaşan göçmenlerin mücadelesi yer alıyor. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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