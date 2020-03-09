Göçmenler, Meriç Nehri'nde yıkandı
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Göçmenler, Meriç Nehri'nde yıkandı

EDİRNE'de, Yunanistan'a geçmek için bekleyen bir grup göçmen, sınırı ayıran Meriç Nehri'ne girip, yıkandı.

09.03.2020 11:32 | Son Güncelleme: 09.03.2020 11:33
Göçmenler, Meriç Nehri'nde yıkandı

EDİRNE'de, Yunanistan'a geçmek için bekleyen bir grup göçmen, sınırı ayıran Meriç Nehri'ne girip, yıkandı. Bazı göçmenler ise nehirde çamaşırlarını yıkadı. 

Yunanistan'a geçiş için göçmen akınının sürdüğü Edirne'de yoğunluk, Yunanların giriş ve çıkışlara kapattığı Pazarkule Sınır Kapısı ve çevresinde yaşanıyor. Yunanistan'ın sınırları kapatması üzerine göçmenlerin büyük bölümü, karşı tarafa geçmek için Meriç Nehri'ni kullanıyor. Lastik botlarla Yunanistan'a geçenlerin yanı sıra geçiş için bekleyen bir grup göçmen de Edirne'de Yunanistan sınırına sıfır Meriç ve Arda nehirlerinin birleştiği noktada bekliyor. Bu bölgedeki yaklaşık 30 göçmen, soğuk havaya rağmen nehir ortasında oluşan adacıktan suya girip, yıkandı. Bazı göçmenler, nehirde çamaşırlarını da yıkadı. Göçmenler, daha sonda ateş yakarak, ısınırken, yıkadıkları çamaşırlarını da bu ateşte kuruttu. Göçmenlerin suda temizlenip, çamaşırlarını yıkadığı sırada Yunanistan'a ait helikopterle uçuş yapıldığı görüldü.


Kaynak: DHA

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