Göçmenler Macaristan'a geçerken yakalandı

16.09.2019 18:44

Sırbistan'dan Macaristan'a şişme bot ile geçmeye çalışan 11 düzensiz göçmen yakalandı.

Macaristan Csongrad Bölgesi Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, şişme botla Tisza Nehri'nden Sırbistan'dan Macaristan'a geçmek isteyen 8'i Irak, 3'ü Suriye vatandaşı 11 düzensiz göçmenin yakalandığı ve Sırbistan'a gönderildiği belirtildi.

2016'da benzer şekilde Macaristan'a geçmek isteyen 22 yaşındaki Suriyeli genç nehirde boğularak hayatını kaybetmişti.

Konuyla ilgili Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK), yayımladığı basın bildirisinde, "Elde edilen bilgilere göre, Sırbistan'dan Macaristan'a geçmek isteyen bir genç Tisza Nehri'nde hayatını kaybetti. Büyük bir sığınmacı grubu ile sınırı geçmeye çalışan 22 yaşındaki Suriyeli sığınmacı, iddiaya göre zorla geri yollanmak istenirken nehirde kayboldu." ifadesini kullanmıştı.

Macaristan'ın düzensiz göçmenlere karşı aldığı önlemler

Macaristan, düzensiz göçmenlere karşı alınan önlemler kapsamında Vişegrad Grubu'ndaki ortakları Çekya, Polonya ve Slovakya'nın desteğiyle sınırlarına asker ve polis takviyesi yapmıştı. Macaristan, düzensiz göçmen akınını durdurmak amacıyla Sırbistan ve Hırvatistan sınırlarına dikenli tel örgü çekmiş, sınır bölgelerinde olağanüstü hal ilan ederek yasa dışı geçişler için uygulanan cezaları artırmıştı.

Parlamentoda kabul edilen yasayla aralarında çocukların da olduğu düzensiz göçmenlerin, iltica başvurusu süresince sınırda oluşturulacak kamplarda tutulması zorunlu kılınmış, ülke genelinde yakalanan düzensiz göçmenlerin de tel örgülerle çevrili sınırdan Macaristan dışına çıkarılacağı duyurulmuştu.

Sivil toplum kuruluşları Macar güvenlik güçlerini, ülkeye girmeye çalışan düzensiz göçmenlere şiddet uygulayarak Sırbistan'a geri göndermekle suçluyor.

Kaynak: AA