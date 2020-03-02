Göçmenler İpsala'dan sınıra doğru ilerliyor
Haberler » Güncel » Göçmenler İpsala'dan sınıra doğru ilerliyor - Haber

Göçmenler İpsala'dan sınıra doğru ilerliyor

Avrupa'ya gitmeye çalışan göçmenler İpsala sınırına doğru ilerliyor.

02.03.2020 16:00 | Son Güncelleme: 02.03.2020 16:00
Göçmenler İpsala'dan sınıra doğru ilerliyor

'ya gitmeye çalışan göçmenler sınırına doğru ilerliyor.

'den Avrupa'ya gitmeye çalışan göçmenlerin engellenmeyeceği açıklamalarının ardından, göçmenler İpsala sınırı kapısına ilerliyor. Zaman zaman Yunan askerlerinin engellemeleri olsa da kaçak göçmenler Meriç Nehrinin farklı bölgelerinden karşı tarafa geçmeye çalışıyor. Yolda ilerlemeye çalışan göçmenler onlara engel koymaya çalışan Yunan askerlerine de tepki gösterdi.

(Halil Dağ/İHA)

Kaynak: İHA

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler