Göçmenler günü programı yapıldı

18.12.2019 17:55 | Son Güncelleme: 18.12.2019 18:00

Niğde'de, 18 Aralık Uluslararası Göçmenler Günü kapsamında program düzenlendi.



Niğde Valiliği İl Göç İdaresi Müdürlüğü tarafında, Hüdavent Hatun Düğün Salonunda düzenlenen programda, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinde okuyan yabancı uyruklu öğrenciler, şarkı seslendirdi, yöresel oyunları oynadı, kanun dinletisi sundu.



İl Göç İdaresi Müdür Vekili Volkan Tütüncü, programda yaptığı konuşmada, 18 Aralık Uluslararası Göçmenler Gününde, göçmenleri ve yerinden edilmiş insanların yaşamları ve sorunları konusunda bir farkındalık oluşturmaya çalışıldığını söyledi.



Göç hareketlerinin sadece göç alan devletlerde değil, küreselleşmenin hissedildiği tüm coğrafyalarda siyasi, ekonomik, sosyal ve kültürel boyutlarıyla gündemin ilk sıralarına çıktığını belirten Tütüncü, şunları söyledi: "Dünyanın en önemli göç yolları üzerinde bulunan ülkemiz, çok büyük göç süreçlerine tanıklık etmiş ve ev sahipliği yapmıştır. İçinde bulunduğumuz zaman diliminde göç eden milyonlarca Suriyeli göçmenlere kapılarımızı açarak, onları insani bir politakayla ülkemizde misafir etmemiz bunun en büyük örneğidir."



Programın sonunda davetlilere Afgan pilavı ikram edildi. - NİĞDE

Kaynak: İHA