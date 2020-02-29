29.02.2020 09:51 | Son Güncelleme: 29.02.2020 09:51

TÜRKİYE'nin birçok kentinden yola çıkıp Avrupa ülkelerine gitmek için Edirne'ye gelen göçmenlerin bekleyişi sürüyor. Bazı göçmenler, geceyi otogarda geçirdi.

Yunanistan'a gitmek isteyen göçmenler, soğuk havaya rağmen bekleyişlerini sürdürdü. Geceyi Edirne Otogarı'nda yaktıkları ateşin başında ısınmaya çalışarak geçiren göçmenler, sınırı geçene kadar bekleyişlerini sürdüreceklerini söyledi. Göçmenler, Gerekirse Meriç Nehiri'ni yüzerek geçeceklerini belirtti.

Afganistan uyruklu Amir Mesut, "Burada daha fazla kalırsak dayanamayız, soğuktan donarız, ölürüz. Ne yapacağımız belli değil. Sınırı yüzerek geçeceğiz. Çocuklara da ip bağlayıp, bir şekilde karşıya geçireceğiz. Geri dönmeyi düşünmüyoruz" dedi.Servis şoförü Ercan Gül, "İki gündür otogardan sınıra yolcu taşıyorum. Yazıktır günahtır. Çok yağmur yağdı, çoluk çocuk hepsi ıslandı. Çok üzülüyorum. Bir şeyler yapılsın, herkesin hali perişan" şeklinde konuştu.GÜN AYDINLANINCA YENİDEN YOLA ÇIKTILAR

Göçmenler havanın aydınlanmasıyla birlikte sınır kapısına doğru yeniden yola çıkarken, Yunan askerleri ise otobüs çekerek kapattıkları tampon bölgeye ulaşanları, ülkeye giremeyeceklerini söyleyerek, Türkiye'ye dönmeye ikna etmeye çalışıyor.

Kaynak: DHA