GÖÇMENLER EDİRNE'YE GİTMEYE DEVAM EDİYOR
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GÖÇMENLER EDİRNE'YE GİTMEYE DEVAM EDİYOR

Türkiye'nin farklı illerinden gelen ve Avrupa'ya geçmek isteyen göçmenlerin Edirne'ye yolculukları devam ediyor.

01.03.2020 09:25 | Son Güncelleme: 01.03.2020 09:25
GÖÇMENLER EDİRNE'YE GİTMEYE DEVAM EDİYOR

'nin farklı illerinden gelen ve 'ya geçmek isteyen göçmenlerin 'ye yolculukları devam ediyor. Fatih 'nde toplanan göçmenler, otobüslerle Edirne'ye hareket etti. 

 Görüntü dökümü: ----------------------Vatan caddesi bekleyen göçmenler-Genel ve detay görüntüler

 


- İstanbul

Kaynak: DHA

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