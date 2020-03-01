GÖÇMENLER EDİRNE'YE GİTMEYE DEVAM EDİYOR
Türkiye'nin farklı illerinden gelen ve Avrupa'ya geçmek isteyen göçmenlerin Edirne'ye yolculukları devam ediyor.
01.03.2020 09:25 | Son Güncelleme: 01.03.2020 09:25
Türkiye'nin farklı illerinden gelen ve Avrupa'ya geçmek isteyen göçmenlerin Edirne'ye yolculukları devam ediyor. Fatih Vatan Caddesi'nde toplanan göçmenler, otobüslerle Edirne'ye hareket etti.Görüntü dökümü: ----------------------Vatan caddesi bekleyen göçmenler-Genel ve detay görüntüler
- İstanbul
Kaynak: DHA