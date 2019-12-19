Göçmenler'den Vali Köşger'e ziyaret

19.12.2019 11:41 | Son Güncelleme: 19.12.2019 11:46

18 Aralık Dünya Göçmenler Günü dolayısıyla Aydın İl Göç İdaresi Müdürü Soner Koç ve 14 yabancı uyruklu göçmen, Vali Yavuz Selim Köşger'i makamında ziyaret etti.



Dünya Göçmenler günü dolayısıyla Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger'i ziyaret eden göçmenler Vali Köşger'e çiçek ve hediye takdim etti.



Ziyarette, Türk halkının misafirperverliğine vurgu yapan Vali Köşger; "Türk halkı ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin de bu tür konularda oldukça toleransı yüksek ve gelen misafirlerini olabildiğince iyi karşılamanın gayreti içinde olan bir ülke. Ülkemizde de son dönemde 3,5 milyon Suriyeli, 1 milyon civarında da Irak'tan Afganistan'a uzanan geniş bir yelpazede 5 milyona yakın misafirimiz var. Dünyanın hiçbir ülkesi kısa sürede bu kadar yoğun göçü tolere edemezdi. Ülkemiz bu noktada çok önemli bir başarı yakaladı. Bunda halkımızın misafirperverliğinin çok büyük etkisi var. Yabancı kültürlere oldukça açık insanımız ve onlarla bir arada yaşama kültürü oldukça yüksek bir milletimiz var. Ondan dolayı ne kadar iftihar etsek azdır" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA