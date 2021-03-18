Göçmenler darp edilip Türkiye'ye gönderildi
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Göçmenler darp edilip Türkiye'ye gönderildi

18.03.2021 14:07 | Son Güncelleme: 18.03.2021 14:14
Göçmenler darp edilip Türkiye'ye gönderildi

Kırklareli'de Dereköy Sınır Kapısı yakınlarında yakalanan 23 göçmen, Bulgar polisi tarafından darp edildikten sonra geri Türkiye'ye gönderildiklerini söyledi.

Kırklareli'de Dereköy Sınır Kapısı yakınlarında yakalanan 23 göçmen, Bulgar polisi tarafından darp edildikten sonra geri Türkiye'ye gönderildiklerini söyledi.

Avrupa hayaliyle Kırklareli'den Bulgaristan'a kaçan 23 Irak ve Suriye uyruklu kaçak göçmen, iddiaya göre Bulgar polisi tarafından değerli eşyaları ve paraları alındıktan sonra darp edilerek Türkiye'ye geri gönderildi. Jandarma ekipleri tarafından Kofçaz ilçesinin Ahlatlı ile Beyci köyleri ve Bulgaristan'a ulaşımın temin edildiği Dereköy Sınır Kapısı yakınlarında yakalanan 23 kaçak göçmen, işlemlerinin ardından geri gönderme merkezine teslim edildi. Göçmenler, Bulgar polisi tarafından darp edilerek Türkiye'ye gönderildiklerini ifade etti. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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