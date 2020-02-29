GÖÇMENLER BUGÜN DE EDİRNE'YE GİDİYOR
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GÖÇMENLER BUGÜN DE EDİRNE'YE GİDİYOR

İSTANBUL'da toplanan göçmenler bugün de Edirne'ye gitti.

29.02.2020 12:48 | Son Güncelleme: 29.02.2020 12:48
GÖÇMENLER BUGÜN DE EDİRNE'YE GİDİYOR
'da toplanan göçmenler bugün de 'ye gitti. 

İstanbul'da dün toplanan göçmenler gruplar halinde taksi ve otobüslere binerek Edirne'ye gitmişti. Aralarında çocukların da olduğu göçmen grupları bugün de Edirne'ye hareket etti. Zeytinburnu'nda bazı taksilerin ve minibüslerin hazır beklediği görüldü. 

Görüntü Dökümü:

---------------------------Araçları bekleyen mülteciler-Taksilere binenler

Genel ve detay görüntüler


- İstanbul

Kaynak: DHA

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