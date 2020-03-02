Göçmenler Avrupa'ya, o bisikletiyle Türkiye yolunda

02.03.2020 10:59 | Son Güncelleme: 02.03.2020 10:59

Türkiye'nin Cuma gecesi itibariyle Avrupa'ya gitmek isteyen düzensiz göçmenlere müdahale etmeyeceğini açıklamasında sonra yüz binlerce göçmen Edirne üzerinden Avrupa'ya gitmeye çalışırken, İsveçli Lina Halebratt, köpeği Bounty ile birlikte kanosu ve bisikletiyle Türkiye'ye geldi. Türk insanına ve Türk mutfağına hayran kalan Halebratt, son durağı olan İstanbul'dan kano ile İsveç'e deniz yoluyla geri dönecek. İHA muhabirine konuşan Halebratt, "Türk insanı çok kibar ve yardımsever. Ayrıca yemekleri çok iyi. Burada en sevdiğim yemek dolma oldu" dedi.



İsveç'in başkenti Stokholm'e 600 kilometre uzaklıktaki bir köyde yaşayan Lina Halebratt, çok merak ettiği İstanbul'a doğru macera dolu yolculuğa başladı. Köpeği Bounty ve kanosunu da yanına alan Halebratt, ilk olarak İsveç'in dağlarını kayak yaparak aştı. Kopenhag üzerinden Avrupa ana karasına kanoyla geçen Halebratt, yaklaşık 6 ayda Lüleburgaz'a ulaşmayı başardı. Türkiye'nin müdahale etmeme kararı almasıyla birlikte 100 binden fazla göçmenin Avrupa'ya geçtiği dönemde, Türkiye'ye gelmeyi tercih eden Halebratt, Türkiye'ye hayran kaldığını söyledi. Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesindeki Lüleburgaz Bisiklet Akademisi'nde bir gün dinlenen ve tesislere hayran kalan Halebratt, bir sonraki durağı İstanbul'a doğru yola koyuldu. İstanbul'a vardığında, Marmara'dan denize açılarak İsveç'e kanoyla dönmeyi planlayan Halebratt, Türkiye izlenimlerini anlattı.



"Yeni insanlarla tanışmayı seviyorum"



Seyahat etmenin kendisini için tutku olduğunu ve 10 yıldır seyahat ettiğini söyleyen Halebratt, "Yeni ve iyi insanlarla tanışmayı sevdiğim için seyahat etmeye başladım. İsveç'in başkenti Stokholm'e 600 kilometre uzaklıkta bulunan küçük bir köyden yola çıktım" dedi.



İstanbul'dan kanoyla dönecek



Yola çıkış rotasının kara yoluyla bitmediğini ancak kara yolu rotasının son durağının İstanbul olduğunu kaydeden Halebratt, İstanbul'a vardığında yoluna denizden devam edeceğini söyledi. Halebratt, "Bisikletle izlediğim rota İstanbul'da sona erecek. İstanbul'a vardığımda bisikletimi satıp kano ile İsveç'e döneceğim. Marmara Denizi üzerinden Akdeniz'e çıkacağım. Ardından Yunanistan'ın güneyinden devam edip Adriyatik kıyılarını izleyeceğim. Sırasıyla İtalya, Sicilya, Fransa, İspanya, Danimarka sahilleri ve son olarak da İsveç'e ulaşacağım" diye konuştu.



Türk insanına hayran kaldı



Türkiye ve Türk insanı hakkında daha önceden hiçbir bilgiye sahip olmadığını söyleyen Halebratt, Türklerin çok yardımsever insanlar olduğunu belirtti. Halebratt, "Türk insanı mükemmel. İnanılmaz misafirperver insanlar. Başkalarını kendi ailesiymiş gibi benimsiyorlar" dedi.



En sevdiği yemek dolma oldu



Vejetaryen olduğunu söyleyen Halebratt, zeytinyağlı Türk yemeklerine hayran kaldığını söyledi. Halebratt, en sevdiği yemeğin ise dolma olduğunu belirterek, "Burada en sevdiğim yemek dolma oldu. Dolma mükemmel sağlıklı ve lezzetli bir yemek. Türklerin yaptığı çaya bayıldım. Yüzlerce bardak çay içebilirim burada. Türkler gerçekten inanılmaz. Herkes çok yardımsever ve kibar. Beni yolda gören herkes bana yardım etmeye çalışıyor" diye konuştu. Lina Halebratt'ı karşılayan Lüleburgaz Bisiklet Akademisi Tesis Sorumlusu Furkan Topçu ise tesis hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Topçu, Lina Halebratt'ın kendilerine internet uygulaması üzerinden ulaştığını söyleyerek, "Misafirlerimiz gelecekleri günleri, saatleri iletiyorlar. Bizler de misafirlerimizi karşılıyoruz. Lina Halebratt da bize bu şekilde ulaştı. Kendisiyle görüştü. Yerli ve yabancı gezginlerimiz burada ücretsiz bir şekilde diledikleri kadar konaklıyorlar. Burada duş, tuvalet, konaklama ve mutfak imkanları var" dedi. - KIRKLARELİ

Kaynak: İHA