Göçmenler, Alman nüfusun yaşlanmasını yavaşlatıyor
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Göçmenler, Alman nüfusun yaşlanmasını yavaşlatıyor

Alman Ekonomi Enstitüsü (IW) tarafından yapılan araştırmada, göçmen gençlerin Almanya nüfusunun yaşlanmasını yavaşlattığı ortaya konuldu.

Göçmenler, Alman nüfusun yaşlanmasını yavaşlatıyor
24.06.2020 20:15 | Son Güncelleme: 24.06.2020 20:18

Alman Ekonomi Enstitüsü (IW) tarafından yapılan araştırmada, göçmen gençlerin Almanya nüfusunun yaşlanmasını yavaşlattığı ortaya konuldu.

Alman Ekonomi Enstitüsü (IW) tarafından "Göçün demografik etkisi" konulu araştırma sonucunda göçmen gençlerin Almanya nüfusunun yaşlanmasını yavaşlattığı belirlendi. Araştırmada son 13 yıldır göçmenler olmasaydı 20 ile 29 yaşları arasında gençlerin sayısının 1 milyon 260 bin daha az olacağı ifade edildi.

Göçmenler sayesinde 0-9 ile 30-39 yaşları arasındaki doğum ve ölüm oranının dengelendiği, iş gücü piyasasında ihtiyaç olan genç nüfusun göçmenler sayesinde dengelendiği açıklandı.

Araştırmada, başta Almanya olmak üzere Avrupa ülkelerinin yakın bir gelecekte genç iş gücüne ihtiyaç olacağı, bunun için bu iş gücünü üçüncü Avrupa ülkelerinden karşılamak için şimdiden gerekli girişimlere odaklanılması istendi. Almanya'nın nüfusunun 2019'da 83 milyon 200 bin olduğu belirtildi. Almanya'da yaşayan Almanların sayısının 72 milyon 800 bin olduğu, 10 milyonun 400 bin kişinin ise yabancı olduğu açıklandı. - KÖLN

Kaynak: İHA

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