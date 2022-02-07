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Göçmenler adada mahsur kaldı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Göçmenler adada mahsur kaldı

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarındaki adada mahsur kalan 14 göçmeni Sahil Güvenlik kurtardı.

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarındaki adada mahsur kalan 14 göçmeni Sahil Güvenlik kurtardı.

Yasadışı yollarla Bodrum'dan Yunan adalarına geçmeye çalışan göçmenler, Bodrum açıklarındaki Karaada'da mahsur kaldı. Göçmenlerin yardım çağrısı üzerine Bodrum Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı ekipleri adaya sevk edildi.

Adadaki 14 göçmen, ekiplerce bota alınarak limana getirildi.

Bodrum açıklarındaki diğer göçmen olayında ise Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 19 düzensiz göçmen kurtarıldı. - MUĞLA

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Sahil Güvenlik, Göçmen, Bodrum, Muğla, 3. Sayfa, Haber

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