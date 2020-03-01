Göçmen yoğunluğunun yaşandığı Pazarkule'ye geçişler kapatıldı (4)
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Göçmen yoğunluğunun yaşandığı Pazarkule'ye geçişler kapatıldı (4)

GECE DE MÜDAHALE ETTİLERYunanistan'ın asker ve polisleri, geçişlere kapalı tutulan Pazarkule Sınır Kapısı çevresinde bulunan göçmenleri dağıtmak için gün boyu TOMA'dan günlerdir tampon bölgede bekleyen aralarında kadın ve çocukların üzerine tazyikli su, ses bombası, gaz bombası ve biber gazı...

01.03.2020 20:49 | Son Güncelleme: 01.03.2020 20:49
Göçmen yoğunluğunun yaşandığı Pazarkule'ye geçişler kapatıldı (4)

GECE DE MÜDAHALE ETTİLER

Yunanistan'ın asker ve polisleri, geçişlere kapalı tutulan Pazarkule Sınır Kapısı çevresinde bulunan göçmenleri dağıtmak için gün boyu TOMA'dan günlerdir tampon bölgede bekleyen aralarında kadın ve çocukların üzerine tazyikli su, ses bombası, gaz bombası ve biber gazı ile müdahale etti. Tampon bölgesinin savaş alanına döndüğü olaylarda atılan gaz bombası fişeklerinden yaralananlar oldu. Gün boyu devam eden Yunan askerinin sert müdahalesi havanın kararmasının ardından da sürdü. Mülteciler, Yunan askerlerinin görüş mesafesini azaltmak için tampon bölgede ateşler yaktı. Yaralanan göçmenler ise sağlık ekipleri tarafından alınarak tedavi edildi. Yunan askerleri havanın kararmasının ardından tampon bölgenin yanı sıra tel örgülerin Türkiye tarafında bulunan mültecilere TOMA ile müdahalesini sürdü. 


Kaynak: DHA

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