Göçmen yoğunluğunun yaşandığı Pazarkule?ye geçişler kapatıldı(2)
GEÇİŞLERE İZİN VERİLMEYE BAŞLANDIEdirne'de sabah saatlerinde geçişlere kapatılan Pazarkule Sınır Kapısı yolu, öğlen saatlerinde yeniden açıldı.
GEÇİŞLERE İZİN VERİLMEYE BAŞLANDI
Edirne'de sabah saatlerinde geçişlere kapatılan Pazarkule Sınır Kapısı yolu, öğlen saatlerinde yeniden açıldı. Jandarma ekipleri bariyerleri kaldırarak, gelen göçmenlerin geçişlerine izin vermeye başladı. Yolun açılmasıyla birlikte bölgeye bekleyen göçmenler de Pazarkule Sınır Kapısı'na doğru geçmeyi sürdürüyor.
Kaynak: DHA