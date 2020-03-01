Göçmen yoğunluğunun yaşandığı Pazarkule'ye geçişler kapatıldı (3)

01.03.2020 15:21 | Son Güncelleme: 01.03.2020 15:21

YUNAN GÜVENLİK GÜÇLERİNDEN GAZLI MÜDAHALE

Yunanistan'ın asker ve polisleri, geçişlere kapalı tutulan Pazarkule Sınır Kapısı çevresinde bulunan göçmenlere gaz bombası ile müdahale etti. Tel örgülerin Türkiye tarafındaki arazide günlerdir bekleyen göçmenler, atılan gaz bombası nedeniyle bulundukları bölgeden kaçtı. Özellikle kadın ve çocuklar, atılan gazlardan olumsuz etkilenirken, nefes almakta güçlük çekti. Bir süre devam eden gazlı müdahale, göçmenlerin iç kesimlere gelmesiyle son buldu.

Kaynak: DHA