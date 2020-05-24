Göçmen yetimler bayramda unutulmadı
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Göçmen yetimler bayramda unutulmadı

Eskişehir Valiliği İl Göç İdaresi Müdürlüğü tarafından, Ramazan Bayramı dolayısıyla kentte yaşayan 64 Türkmen yetime bayramlık hediye edildi.

Göçmen yetimler bayramda unutulmadı
24.05.2020 10:03 | Son Güncelleme: 24.05.2020 10:06

Eskişehir Valiliği İl Göç İdaresi Müdürlüğü tarafından, Ramazan Bayramı dolayısıyla kentte yaşayan 64 Türkmen yetime bayramlık hediye edildi.

İl Göç İdaresi, çeşitli nedenlerden dolayı Türkiye'ye sığınarak Eskişehir'de yaşayan misafir aileleri Ramazan Bayramında unutmadı. Misafir ailelerin yanında olmaya devam eden yetkililer, bu kez Türkmen yetimlerin yüzünü güldürdü. Konuyla ilgili konuşan İl Göç İdaresi Müdürü Gökhan Akyıldız, "Yetimler gülerse, dünya güler. Bu vesileyle onlarla beraber olmaktan, bayram heyecanını onlarla beraber yaşamaktan onur duyuyoruz. Herkese gönülden hayırlı, huzurlu ve sağlıklı bayramlar diliyorum" dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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