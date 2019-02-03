Göçmen: Yeni bir Türkiye hikayesiyle tekrar yola çıkma zamanı

Göçmen, "2018'de ciddi badireler atlattık. Artık yeni bir Türkiye hikayesiyle tekrar yola çıkma zamanı. Türkiye'nin; üretimi kaldıraç olarak kullanan, teknolojinin olanaklarıyla daha çok katma değer üreten, bunu yaparken de verimliliği odağına alan bir anlayışla geleceğe bakması gerekiyor." dedi.