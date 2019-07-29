"Göçmen ve mülteci konusunda farkındalık oluşturulmalıdır"

Van Ticaret ve Sanayi Odası (Van TSO), düzensiz göçmenlerin İran sınırından yasa dışı geçişleriyle ilgili başta belediyeler olmak üzere yerel dinamiklerin harekete geçmesi ve farkındalık oluşturması gerektiğini bildirdi.

Van TSO'dan yapılan yazılı açıklamada, son aylarda İran üzerinden, büyük ölçekli olarak ilimize yansıyan çok sayıda göçmen ve mülteci akını olduğunun gözlemlendiği belirtildi.

Ülkenin ve özellikle Van'ın göç yolları üzerinde bulunması nedeniyle sıklıkla karşı karşıya kalınan bu durumun düzenli ve kontrollü hale getirilmesinin acil bir gereklilik olduğu vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Şehrimizin dezavantajları da gözönüne alındığında bu yoğun insan göçünün, birçok olumsuzluğa sebebiyet verdiği görülmektedir. Yetkililerin öncelikle bu durumu kontrol edilebilir şekilde düzenli hale getirmesi gerekmektedir. İnsanların karşı karşıya kaldığı bu durumun ve yaşadıkları travmanın farkındayız. Ancak devlet yetkililerinin bu göç hareketini, kontrollü bir şekilde düzenli hale getirmesi beklentimizdir. Öncelikle bu insanların sağlık kontrollerinin yapılması, belirli coğrafik alanlar, ekonomik düzeyi iyi olan merkezler veya nüfusa ihtiyaç duyulan yerleşkelere yönlendirilmesi, kalış sürelerinin sınırlandırılması ve ilticaya uygun olmayanların ülkelerine dönüşlerinin sağlanması gerekmektedir. Uluslararası örgütlerden özellikle Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği'nden destek talep edilmesi ve uluslararası kurumların sürece dahil edilmesi sağlanmalıdır."

Van'ın maruz kaldığı bu göç hareketinin ekonomik, sosyal alanda derin çıkmazlar yarattığı vurgulanan açıklamada, "Başta belediyeler olmak üzere yerel dinamikler harekete geçmeli, kamuoyunda farkındalık oluşturulmalıdır. Her gün onlarca şikayete maruz kalan meslek odamız, ilgili kurumlar nezdinde bu konunun acil bir şekilde çözümünü beklemektedir" denildi.

Kaynak: AA