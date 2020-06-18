Göçmen sporcuların hayatları | #3: Suriye’den Katar’a 2011 yılında başlayan Suriye Savaşı, 5.5 milyon mültecinin komşu ülkelere göç etmesine sebep oldu.

2011 yılında başlayan Suriye Savaşı, 5.5 milyon mültecinin komşu ülkelere göç etmesine sebep oldu. Bu ülkelerden biri de, 650 bin Suriyelinin yanında Iraklı, Yemenli, Sudanlı ve Somalili mültecilere kapısını açmış olan Ürdün. Ürdün, dünyada kişi başına düşen mülteci sayısının en yüksek olduğu ülke. Ürdün’deki mültecilerin yüzde 85’i şehirlerde yaşarken, geri kalanıysa en büyüğü Suriye sınırındaki Zaatari kampı olan kamplarda yaşıyor. 2012 yılından bu yana, Zaatari bir çadır kent olmaktan çıkmış ve 76 bin nüfuslu bir yerleşim yerine dönmüş durumda. Orada ikamet edenler UNHCR’nin yanı sıra, STK’lar ve Ürdün hükümeti tarafından destekleniyorlar.

19 yaşındaki Mahmoud, Zaatari Olimpiyat Komitesi’nde futbol antrenörü. Her gün kamptaki çocuklara antrenman yaptırıyor ve hem kamp içi hem de kamp dışı turnuvalara katılmış. 2017 yılında, bir girişim kapsamında Katar’daki Aspire Academy’de antrenörlük yapması için seçildi.

Bize hikâyeni anlatır mısın?

Suriye’de, Daraa’da çocukken sporu sevmeye başlamıştım, şimdiyse sporla geçirdiğim her gün, bana kampın yol açtığı depresyon ve mutsuzluktan kurtulmamda yardımcı oluyor. Kendi ülkem olan Suriye’de okul takımında futbol oynuyordum ama savaş yüzünden ayrılmak zorunda kaldım. Futbol oynamayı seviyorum, bana umut veriyor. Hayalim Avrupa’da bir takımda oynamak.

Fotoğraflarda ne anlatmaya çalıştın? Daha derin bir anlamları var mı?

Kampın içindeki insanlar ve çocuklar oyun bahçesinde, sokaklarda ve bir de kampın sınırındaki futbol sahasında futbol oynuyorlar. İnsanların sporu nasıl sevdiklerini, sokaklarda nasıl oynadıklarını ama ekipmanları ve spor ayakkabıları olmadığı için nasıl sıkıntı çektiklerini gösterdim. Futbol gerçekten önemli ve buradaki halk bunu önemsiyor.

Spor benim hayatım. Onsuz yaşayamam. Spor yapmadan veya futbol oynamadan bir gün bile geçiremem. Bu benim stres atma yollarımdan biri.

Ürdünlü insanlarla futbol oynuyor musun?

Ürdünlüler bize karşı çok iyiler. Birinci ligden Al-Hussein SC (Irbid) ve ikinci ligden Mansheyat Bani Hasan’la oynadım.

Ürdün takımlarıyla oynama fırsatı bulduğum için şanslıyım. Bu deneyim mülteci kampının dışındaki hayatı görmemi sağlıyor. Üst seviye futbol maçlarında yer alınca kendimle gurur duyuyorum. Umarım gelecekte iyi bir futbolcu olurum ve başkalarına ilham olması için benim hikayemin filmi çekilir.