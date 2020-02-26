Göçmen sayısı dünya nüfusunun yüzde 3,5'ini aştı

26.02.2020 12:14 | Son Güncelleme: 26.02.2020 12:14

Küreselleşen dünyanın en önemli gündem maddeleri arasında yer alan göç ve ona bağlı problemler her geçen yıl artıyor. Uluslararası Göç Örgütü'nün (IOM) 2020 Dünya Göç Raporu'nu inceleyen B2Press, uluslararası göçmen sayısının 272 milyona dayandığını açıkladı.



Çoğunlukla ekonomik sebeplerden kaynaklanan ve etkisi her geçen yıl artarak devam eden göç sorunu, 2019 yılında en yüksek seviyesine ulaştı. Uluslararası Göç Örgütü'nün (IOM) 2020 Dünya Göç Raporu'nu analiz eden B2Press Online PR Ajansı'na göre dünya genelindeki göçmen sayısı 272 milyona yükselerek dünya nüfusunun yüzde 3,5'ine ulaştı. 2050 yılı için yapılan göç tahminleri, dünya genelindeki mülteci sayısının 230 milyona yükseleceği ve dünya nüfusunun yüzde 2,6'sını oluşturacağı yönündeydi. 2020 verileriyle birlikte bu tahminlerin üzerine 30 yıl öncesinden çıkıldı. Göç hareketlerinin yarısından fazlasını yüzde 52 ile erkekler gerçekleştirirken kadınların oranı ise yüzde 48 olarak kayıtlara geçti. Göç edenlerin yüzde 62,4'ü ise 25-39 yaş aralığında yer alıyor.



En çok göçü Hindistan verdi, göçmenlerin hedefi yine ABD oldu



B2Press'in incelediği verilere göre, son 22 yılda dünya genelinde en çok göç veren ülke 17,5 milyon ile Hindistan. Hindistan'ı 11,8 milyon ile Meksika ve 10,7 milyon ile Çin takip ediyor. Göçmenlerin en çok tercih ettiği ülke ise Amerika Birleşik Devletleri (ABD) olmaya devam ediyor. Son 22 yılda 50,7 milyon göçmen ABD'nin yolunu tuttu. Avrupa'da ise en çok Fransa tercih edildi. Fransa'yı İngiltere ve Almanya izledi. Veriler, 114 milyonla dünya genelindeki mültecilerin yarısından fazlasının Avrupa ve Kuzey Amerika'da yaşadığını gösteriyor.



Orta gelirli ülkelere işçi göçü rekor seviyeye ulaştı



Analiz edilen veriler, dünya genelindeki ekonomik sebepli göç hareketlerinde de ciddi bir artış olduğunu ortaya koydu. Hedefte yüksek ve orta gelirli ülkeler yer alırken bu artıştaki en büyük pay sahibi ise göçmen işçiler oldu. Orta gelirli ülkelerde göçmen işçi sayısı 30,5 milyona yükselerek tarihindeki en büyük artışı yaşadı.



Çatışma, şiddet ve doğal afetler 41,3 milyon insanı göçe zorladı



Ekonomik sebeplerden bağımsız olarak şiddet, çatışma, savaş ve doğal afetler nedeniyle ülkesini terk edenlerin sayısı ise toplam 41,3 milyona ulaştı. Bu sayı 1998'den bu yana izlenen Ülke İçinde Yerinden Edilme İzleme Merkezi'nin (IDMC) verilerinde bir rekor olarak değerlendirildi. Suriye, 6.1 milyon ile en fazla göç veren ülke olurken onu 5.8 milyon ile Kolombiya ve 3.1 milyon ile Demokratik Kongo Cumhuriyeti takip etti. Çatışma ve şiddet nedeniyle göç etmiş kişilerin toplam sayısı, 2000 yılından bu yana yaklaşık iki katına çıktı.Önceki yıllarda olduğu gibi, göçlerin büyük çoğunluğunu doğal afetler tetikledi. Fırtınalar sebebiyle göç edenlerin sayısı 9,3 milyon kişiyi bulurken, sel yüzünden göç edenlerin sayısı 5,4 milyon olarak kaydedildi.



Küresel mülteci nüfusu 2018'de 25,9 milyona ulaştı



B2Press'in incelediği verilere göre, 2018'de küresel mülteci nüfusu 25,9 milyon olarak kaydedildi. Mülteci sorununun yaşandığı başlıca ülkeler Suriye, Afganistan, Güney Sudan, Myanmar, Somali, Sudan, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Orta Afrika Cumhuriyeti, Eritre ve Burundi oldu. Bu ülkeler toplam mülteci nüfusunun yaklaşık 16,6 milyonunu yani yüzde 82'sini oluşturdu. Küresel mülteci nüfusunun yüzde 52'sinin ise 18 yaşın altında olduğu kaydedildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA