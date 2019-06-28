Göçmen sağlığı merkezlerinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 3 zanlı yakalandı

Gaziantep'te göçmen sağlığı merkezlerinden hırsızlık yaptıkları iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kentteki göçmen sağlık merkezlerinden elektronik eşyanın çalınmasına ilişkin soruşturma başlattı.

Bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelilerin M.K.G, M.A.F. ve R.K.S. olduğunu belirledi.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda yakalanan zanlılar, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

Şüphelilerin iki ayda 4 göçmen sağlığı merkezinden hırsızlık yaptığı öne sürüldü.

M.A.F'nin hırsızlık suçundan 24 dosyasının bulunduğu ve cezaevinden 53 gün önce çıktığı öğrenildi.

İşlemleri tamamlanan zanlılar adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA