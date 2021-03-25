Göçmen örgütlerinden Berlin Eyalet Meclisi'nde yapısal ırkçılıkla mücadele için komisyon kurulması talebi
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Göçmen örgütlerinden Berlin Eyalet Meclisi'nde yapısal ırkçılıkla mücadele için komisyon kurulması talebi

Anadolu Ajansı / Erbil Başay - Haberler | Güncel
Göçmen örgütlerinden Berlin Eyalet Meclisi'nde yapısal ırkçılıkla mücadele için komisyon kurulması talebi

Almanya'nın başkenti Berlin'de göçmenlerin kurduğu sivil toplum örgütleri, yapısal ırkçılıkla mücadele edilmesi için Berlin Eyalet Meclisi'nde komisyon kurulması talebinde bulundu.

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Almanya'nın başkenti Berlin'de göçmenlerin kurduğu sivil toplum örgütleri, yapısal ırkçılıkla mücadele edilmesi için Berlin Eyalet Meclisi'nde komisyon kurulması talebinde bulundu.

Berlin Uyum Sorumlusu Katarina Niewiedzial ve göçmen derneklerin temsilcileri, yapısal ırkçılıkla mücadele edilmesi hedefiyle eyalet meclisinde komisyon kurulmasına ilişkin talep yazısını eyalet hükümetini oluşturan Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller ve Sol Parti'nin eyalet meclisi grup başkanlarına verdi.

Talep yazısını göçmenler tarafından kurulan 135'ten fazla dernek ve inisiyatif imzaladı.

Niewiedzial, AA muhabirine, resmi makamlarda, okullarda ve halihazırda yeni tip koronavirüs döneminde göçmenlerin ayrımcılık ve dışlanmayla karşı karşıya kaldığını gördüklerini belirterek, "Buna karşı sadece programlar yapmak yeterli değil. Yasa koyucu parlamentonun bu konuyla meşgul olması lazım. Bu kentte (yapısal ırkçılıkla mücadele için) toplu bir stratejiye ihtiyaç var." dedi.

Yapısal olarak bir şeylerin değişmesi için partilere ve hükümete görevler verilmesi gerektiğini vurgulayan Niewiedzial, ırkçılıkla mücadelenin ve fırsat eşitliğinin birçok alanda ele alınması gereken büyük bir konu olduğunun altını çizdi.

Niewiedzial, "Komisyon, uzmanların yardımıyla problem analizi yapabilir ve çözümler önerebilir. Siyasetçilere ve yöneticilere nelerin yapılması gerektiğini söyleyebilir. Bu bir siyasi sinyaldir ve kentteki tartışmayı teşvik edebilir." diye konuştu.

"Move global" adlı derneğin Başkan Yardımcısı Maimouna Ouattara da yapısal ırkçılıkla ilgili derin bir araştırma yapılması gerektiğini, talep edilen komisyonun kurulmasında geç bile kalındığını anlatarak "İnsanların ten renginden ve dış görünüşünden dolayı eğitim alanında ve konut piyasasında geride kalması kabul edilemez." ifadesini kullandı.

Berlin Eyalet Meclisi SPD Meclis Grubu Başkanı Raed Saleh ise yapısal ırkçılık konusunda bir kitap yazabileceğini dile getirerek "Irkçılık var. Ancak bunu kabul etmemeliyiz. Önlemlerle, yasalarla ve düzenlemelerle yapısal ırkçılığın azalmasını ve hepten yok olmasını sağlamak lazım." dedi.

Saleh, ırkçılıkla mücadelenin toplumsal bir görev olduğunu, devlet kurumlarının bu konuda örnek olması gerektiğini kaydetti.

Almanya'da yapılan araştırmalar göçmenlerin dış görünüşünden, isminden, inancından veya ten renginden dolayı ayrımcılığa uğradığını ortaya koyuyor.

Ayrımcılıkla Mücadele Dairesince geçen yıl açıklanan 2019 yılı verilerini kapsayan rapora göre, köken, cinsiyet, din, yaş ve dünya görüşü gibi sebeplerden dolayı 3 bin 500'den fazla kişi ayrımcılığa maruz kaldığı yönünde şikayette bulundu. Şikayette bulunanların yüzde 33'ü etnik kökeninden dolayı ayrımcılığa uğradığını belirtti.

Şikayetlerin yüzde 26'sının ev arama, alışverişte veya banka işlemleri gibi günlük hayatta yaşanan olaylarla ilgili olduğu aktarılan raporda, çoğu kişinin değişik sebeplerden dolayı şikayette bile bulunmadığı, açıklanan sayıların buz dağının görünen bölümü olduğu bilgisi paylaşılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erbil Başay

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