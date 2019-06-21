Göçmen olarak geldiler, organizatör oldukları için gözaltına alındılar

Balıkesir'de göçmen olarak geldikleri yerde organizatör olarak yakalanan 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Ayvalık İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tuzla bölgesinde şüphe üzerine durdurulan bir minibüste yapılan kontrolde; Suriye uyruklu S.H.S. ve M.H. isimli organizatörler ile yasadışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçme hazırlığında olan 33 Demokratik Kongo Cumhuriyeti ve 12 Orta Afrika Cumhuriyeti uyruklu olmak üzere toplam 45 göçmeni yakaladı.

Yapılan kontrol sırasında göçmen kaçakçılığı olayında kullanılacak olan bir adet şişme bot, bir adet tekne motoru, bir adet akü, 2 adet pompo, 50 litre motorin ve 45 adet can yeleği de ele geçirildi. Minibüs yedi emin otoparkına teslim edilirken. yakalanan Suriye uyruklu iki organizatör ile göçmenler hakkında adli ve idari işlemlere başlandığı öğrenildi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA