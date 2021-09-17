Göçmen öğrencilere Düzce tanıtıldı

DÜZCE (İHA) – Düzce'de ikamet eden göçmen ve mülteci öğrencilerin eğitim gördüğü Azmimilli Ortaokulu'nda bulunan öğrencilere ilin tanıtımı yapıldı.

Düzce'de göçmen ve mülteci olarak bulunan ailelerin çocukları Azmimilli Ortaokulu'nda eğitim öğretim faaliyetlerine başladı. Düzce İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nde görevli araştırmacı Uğur Demir'de, Düzce'nin tanıtımı için çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Demir, son olarak Düzce'de ikamet eden göçmen ve mültecilerin 5, 6, ve 7. Sınıf öğrencilerine yönelik Azmimilli Ortaokulu'nda Düzce tanıtımı yapıldı. - DÜZCE