Göçmen martılar Murat Nehri'ni mesken tuttu

Göçmen martılar Murat Nehri'ni mesken tuttu Ağrı'da Murat Nehri'nin gözdesi olan martılar, sonbaharın son gününde nehri doldurarak kıştan önceki son günlerinin tadını çıkarıyor.

Göçmen martılar Murat Nehri'ni mesken tuttu

AĞRI - Ağrı'da Murat Nehri'nin gözdesi olan martılar, sonbaharın son gününde nehri doldurarak kıştan önceki son günlerinin tadını çıkarıyor.

Her yıl ilkbaharın gelmesiyle birlikte Ağrı'ya göç eden martılar, kış mevsiminin kendini hissettirmesiyle beraber farklı yerlere göç ediyor. Soğuk havaların kenti yavaş yavaş etkisi altına almasıyla beraber göç mevsimleri yaklaşan martılar, Fırat Nehri'nin en önemli kollarından biri olan Murat Nehri'ni mesken tutarak ortaya renkli görüntüler çıkardı. Nehirdeki son günlerinin tadını çıkaran martılar, yoldan geçen vatandaşlarında eğlence kaynağı oldu.

İlkbaharla beraber Ağrı'ya göç eden ve kış mevsimine kadar kentte kalan martılar, yiyecek ihtiyaçlarını karşılayabilmek için Murat Nehri'nde bulunan balıkları avlıyor. Martıların toplu olarak Murat Nehri'nde bir araya geldiğini söyleyen vatandaşlar, martıların nehrin sembolü haline geldiğini de vurguladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı