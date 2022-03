Göçmen mahallenin 3 nesillik geçim kaynağı unutuldu

İSTANBUL (İHA) - Denizli'nin Çivril ilçesinde bulunan göçmen mahallesinde, 3 nesildir geçim kaynağı olarak yapılan bakır, gümüş bilezik ve takı işlemeciliği unutuldu. Özenle milim milim yapılan ve mahallede sadece 1 kişinin uğraştığı bileziklere ise halen daha talep olduğu belirtildi.

Cumhuriyetin ilk yıllarında Balkanlardan göçen Türklerin yerleştiği Çivril'in Beyköy Mahallesinde 3 nesildir yapılan takı işçiliği unutulmaya yüz tuttu. Bir zamanlar köyün geçim kaynağı olan bilezik ve takı işçiliğini köyde sadece 84 yaşındaki Hasan Şeli bırakmadı. Senelere geçmesine rağmen mesleğini bırakmayan Şeli, çırağın yetişmediğini ve talebin karşılanmadığını belirtti. Takı işçiliğinin zahmetli olduğunu ve uzun zaman aldığını belirten Hasan Şeli, "Bu işte sabır çok önemli. Bileziğe, kolyeye ya da küpeye yapacağınız deseni çizmek için ince çalışmanız sabretmeniz gerek, o deseni çizmeyi öğrenmek için zaten çıraklık ve kalfalıkta da sabretmek gerek. Şimdiki gençler o kadar sabırlı değil. Kimse saatlerce bilezik üstüne kartal çizmek için uğraşmak istemiyor. Meslek artık yok oluyor. Köyde herkesin evinde tezgah var ama yapan artık kalmadı" dedi.

İstanbul'dan İzmir'den alıcılar gelirdi

Yaptıkları bilezik ve takıların kendine has desen ve şekillerinden dolayı her yerden talep gördüğünü belirten Hasan Şeli, "Bizim desenlerimiz dedelerimizden öğrendiğimiz desenler. Kalıp ve desenler fabrikasyon desen değil. Biz mesela 'Yel Bileziği' dediğimiz bileziğin üstüne belli desenleri çizeriz. Bu desenler hep aklımızdadır kalıbı yoktur. Küpelerimizden genç kızların taktıkları farklıdır evli kadınların taktıkları farklıdır. Bunların hepsini aklımızda tutar ona göre yapardık. Yaptığımız işlerde ruh olduğu için ülkenin her yerinden alıcılar gelir çuvallarla kutularla alıp giderlerdi. İstanbul'dan İzmir'den bir sürü müşterimiz vardı. Bazı alıcılar sadece kendilerine iş yapmamız için iş teklif ederdi. Beyköy'de yapılan gümüş ve bakır takılar markaydı" şeklinde konuştu.

Talep var yapan yok

Beyköy'de yapılan takılar için hala İstanbul Antalya ve İzmir'den talep olduğuna dikkat çeken Hasan Şeli, "Bizim köyün işçiliğini bilenler hala bizden mal istiyor. Ancak yapan kalmadı. Maliyetler arttı. Yaşlılar yapamıyor. Gençler bu işe girmek istemiyor. Her evde tezgah var ama yapan yok. Başlasak her gün onlarca toptancı köye gelir. Bizim bakır bileziklerimiz, gümüş takılarımız Türkiye'nin her yerinde bilinir" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ