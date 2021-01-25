AFYONKARAHİSAR - Göçmen kuşların durağı Eber Gölü buz tutan yüzeyiyle de cazibe merkezi
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AFYONKARAHİSAR - Göçmen kuşların durağı Eber Gölü buz tutan yüzeyiyle de cazibe merkezi

25.01.2021 11:05 | Son Güncelleme: 25.01.2021 11:27

Türkiye'nin önemli sulak alanlarından Eber Gölü, dondurucu soğuklar nedeniyle buz tutan yüzeyi ile de ilgi görüyor.

Türkiye'nin önemli sulak alanlarından Eber Gölü, dondurucu soğuklar nedeniyle buz tutan yüzeyi ile de ilgi görüyor.

Afyonkarahisar'ın Bolvadin, Çay ve Sultandağı ilçeleri sınırlarındaki Eber Gölü, sazlık alanlarıyla birçok kuş türüne üreme ve yaşam alanı olarak ev sahipliği yapıyor.

Biyolojik çeşitliliği ile dikkati çeken, göçmen kuşların göç yolu üzerinde bulunan gölde, su yılanı, saz vaşağı, kurbağa ve balık türlerini de görmek mümkün.

İlkbahar, yaz ve sonbaharda ziyaretçilerine ve fotoğrafseverlere kartpostallık görüntüler sunan göl, son günlerdeki dondurucu soğuklarda yüzeyinin donmasıyla da güzelliğine güzellik kattı.

"Hobi olarak gölü çekmeye gelenler oluyor"

Göl çevresinde 30 yıldır rehberlik yapan Kadir Ateş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Eber Gölü'nün yüzeyindeki buzu tekneyle kıra kıra gidip geldiklerini söyledi.

Ateş, "Şu anda gölde saz kesimi revaçta. Vatandaşlar saz keserek geçimini temin etmekte. Göle fotoğrafçılar gelmek istiyor ama pandemiden dolayı gelemiyorlar. Şubat sonunda geleceklerini tahmin ediyorum." diye konuştu.

"Gölün buz tutmasından tekne zor gidip geliyor"

Saz kesiminin yanı sıra bu tutan göl yüzeyinin fotoğrafçılar için bulunmaz malzeme olduğuna dikkat çeken Ateş, şöyle konuştu:

"Hobi olarak gölü çekmeye gelenler oluyor. Bunlar genelde küçük gruplar. Bir, iki, üç kişilik, tanıdık aile grupları. Gölün buz tutmasından tekne zor gidip geliyor. Çarşamba günü misafirlerim vardı, gölü gezdirirken buzlar tekneye zarar verdi. Gölün içindeki buzlar oldukça kalın."

İnsansız hava aracı eğitmen pilotu İhsan Yumuturuğ, donan göl yüzeyinden güzel görüntüler elde etmek için burayı tercih ettiğini ifade etti.

Yumuturuğ, "Göldeki kuş gözlem kulesinden hem gölün iç taraflarını görebiliyoruz hem de kıyılardaki buz tutmuş alanları görüyoruz. Aynı zamanda öğrenciler içinde zaman zaman buralarda uçuş planlamayı düşünüyoruz." dedi.

Üniversite öğrencisi Abdullah Gündöner, boş vakitlerinde göle gelerek fotoğraf çektiğini belirtti.

AFYONKARAHİSAR - Göçmen kuşların durağı Eber Gölü buz tutan yüzeyiyle de cazibe merkezi
AFYONKARAHİSAR - Göçmen kuşların durağı Eber Gölü buz tutan yüzeyiyle de cazibe merkezi
AFYONKARAHİSAR - Göçmen kuşların durağı Eber Gölü buz tutan yüzeyiyle de cazibe merkezi
AFYONKARAHİSAR - Göçmen kuşların durağı Eber Gölü buz tutan yüzeyiyle de cazibe merkezi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Canan Tükelay

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