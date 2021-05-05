Göçmen kuşları tehlikeye düşüren çelik ağlar kısmen kesildi
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Göçmen kuşları tehlikeye düşüren çelik ağlar kısmen kesildi

Göçmen kuşları tehlikeye düşüren çelik ağlar kısmen kesildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Silivri Boşnak Bahçe'de toprak kaymasını önlemek için falezlere çekilen çelik ağlar, göçmen kuşları tehlikeye düşürdü.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Silivri Boşnak Bahçe'de toprak kaymasını önlemek için falezlere çekilen çelik ağlar, göçmen kuşları tehlikeye düşürdü. Kuş ölümlerinin artması hayvanseverlerin tepkisini çekince, çelik ağlar kısmen kesildi.

Silivri Boşnak Bahçe olarak bilinen ve göçmen kuşların uğrak yeri olan bölgeye, olası bir toprak kaymasını önlemek için İBB tarafından çelik ağlar çekildi. Yaz aylarının gelmesiyle bölgede yuvalanan kuşlar çelik ağlar sebebiyle ölmeye başladı. Kuşlar tellere çarpa çarpa ölürken, İBB'nin uygulaması Silivri Çevre Derneği'ni harekete geçirdi. Hayvanseverlerin de tepki göstermesi üzerine ağlara önce küçük delikler açıldı. Ancak kuş ölümlerinin artması üzerine yeniden bölgeye gelen yetkililer, kuşların yuvalarına rahat girip çıkması için ağları kısmen kesti.

"Silivri'de kuş cezaevi istemiyoruz"

Konu ilgili olarak açıklama yapan Silivri Çevre Derneği Başkanı Ali Korsan, "Burası yüzyıllardır yaban kuşlarının uğrak noktalarından biri, kerkenez kuşlarının yuvalandığı bölge, İstanbul'da yavrulayabilecekleri tek yer. Burada iki çeşit kerkenez var. Bölgede tek yavrulayabilecekleri yer burası olması sebebiyle buranın koruma altına alınmasını talep ediyorum. Tel örgü çekildiğinde kerkenezler yerlerine giremiyorlardı. Delik açılmasını talep ettik, yeterli derecede açılmadığından dolayı hayvanlar telef olmaya başladı. Sonra kuş gözlemcileri ile birlikte tellerin komple kalkması gerektiğini belirledik. Bizim önerimiz buradaki tellerin sökülerek 7 metre istinat duvarı yapılarak düşen taşların bu şekilde korunmasından yanayız. Biz Silivri'de kuş cezaevi istemiyoruz. Kafes yaptık tel örgü çekerek, bunların bir an önce yetkililerin duyarak önlem almalarını talep ediyoruz" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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