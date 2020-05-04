Göçmen kuşlar Yüksekova'ya renk kattı

Göçmen kuşlar Yüksekova'ya renk kattı Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde koruma altına alınan Nehil Sazlığı, farklı kuş türlerinin yoğunluğuyla renklendi.

Göçmen kuşlar Yüksekova'ya renk kattı

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde koruma altına alınan Nehil Sazlığı, farklı kuş türlerinin yoğunluğuyla renklendi.

Cumhurbaşkanlığının koruma kararının ardından tedbirlerin arttırılmasıyla Nehil Sazlığı'nda birçok kuş türü görülmeye başlandı. Her yıl onlarca kuş türüne ev sahipliği yapan Nehil Sazlığı, fotoğrafçıların da uğrak mekanları arasında yerini alıyor.

Yüksekova Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefi Erhan Konur, son yıllarda yapılan sıkı denetim, kontrol ve koruma çalışmalarının sonuç verdiğini belirterek, "Nehil Sazlığı geçmiş yıllarda olduğu gibi yine göç yolundaki kuşların uğrak yeri olmaya başlamıştır. Nehil Sazlığı'nda yapılan kuş gözlemlerinden çok sayıda kuş türüne rastlanmıştır. Bunun en büyük örneği olarak bilinçli vatandaşlar tarafından tedavi için kurumumuza teslim edilen yaralı kuş türlerinden anlayabiliyoruz.

Kaynak: İHA