Göçmen kuşlar Kars'taki sulak alanları mesken tuttu
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Göçmen kuşlar Kars'taki sulak alanları mesken tuttu

05.01.2021 15:07 | Son Güncelleme: 05.01.2021 15:10
Göçmen kuşlar Kars'taki sulak alanları mesken tuttu

Kars'ta göçmen kuşlar, sulak alanlarda yiyecek arayışına girdi.

Kars'ta göçmen kuşlar, sulak alanlarda yiyecek arayışına girdi.

Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 19 dereceye düştüğü kentte, bu sene bazı kuşların göç etmemesi dikkati çekti.

Balıkçıl, leylek ve yaban ördekleri, Çerme köyü yakınlarındaki sulak alanda beslenirken görüntülendi.

Arpaçay ilçesi Okçuoğlu köyünde de göç etmeyen leylekler, buz tutmayan bazı sulak alanlarda yiyecek aradı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cüneyt Çelik

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