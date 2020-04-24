Göçmen kuşlar Çukurca'yı mesken tuttu Hakkari'nin Çukurca ilçesi, havaların güzel geçmesiyle göçmen kuşların uğrak mekanı haline geldi.

Hakkari'nin Çukurca ilçesi, havaların güzel geçmesiyle göçmen kuşların uğrak mekanı haline geldi.

Baharın gelişiyle beraber ilçe adeta yeşile boyanırken, sıcak bölgelerden gelen balıkçıl kuşlar da kısa süreli mola veriyor. Ekilen çeltik tarlalarına konan balıkçıl kuşlar, burada bir süre dinlendikten sonra ilçeden ayrılıyor.

(İHA)

Kaynak: İHA