Göçmen kuşlar çarşı merkezinde mola verdi
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Yüksekova, Hakkari, Güncel

Göçmen kuşlar çarşı merkezinde mola verdi

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova ilçesine gelen kuş sürüsü, vatandaşların şaşkın bakışları arasında çarşı merkezindeki ağaçların dallarına konarak mola verdi.

22.04.2020 09:25 | Son Güncelleme: 22.04.2020 09:25
Göçmen kuşlar çarşı merkezinde mola verdi

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova ilçesine gelen kuş sürüsü, vatandaşların şaşkın bakışları arasında çarşı merkezindeki ağaçların dallarına konarak mola verdi.

Her sene olduğu gibi havaların ısınmasıyla akkuyruksallayanlar adlı kuş sürüsü, ilçenin Cengiz Topel Caddesi üzerinde bulunan ağaçların dallarında konaklamaya başladı. Bu sene gelen ilk kuşlardan birinin de akkuyruksallayan kuşu olduğunu söyleyen Yüksekova Belediyesi Veteriner Hekimi Hekim Kaçan, "Bilindiği gibi ilçemiz yabani kuşların göç yollarından biri. Binlerce kuş türü Nehil Sazlığı'nda dinlenip besleniyor. Bu sene gelen ilk kuşlardan biri de akkuyruksallayan kuşu. Aslında ilçemiz için bir nevi baharın müjdeleyicisi olma özelliği de taşıyan bu kuş türü, ilçe merkezinde mola verirken çok güzel bir görüntü ortaya çıkarttı. Bu kuşlar her sene olduğu gibi Cengiz Topel Caddesi üzerinde bulunan ağaçların dallarında dinlenmeye başladı. Bu ayrı güzellik, ayrı bir zenginlik. Çünkü yıllar geçse bile göçmen kuşlar her zaman ilk olarak çarşı merkezinin içinde bulunan ağaçların dallarında dinleniyorlar" dedi. - HAKKARİ

Kaynak: İHA

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