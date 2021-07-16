Göçmen kaçakçılığından yakalaması bulunan şüpheli Kula'da yakalandı
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Göçmen kaçakçılığından yakalaması bulunan şüpheli Kula'da yakalandı

Göçmen kaçakçılığından yakalaması bulunan şüpheli Kula'da yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Manisa'nın Kula ilçesinde yakalamalı şahıslar üzerindeki uygulamalarına aralıksız devam eden jandarma ekipleri, D300 karayolu üzerindeki uygulama noktasında 'Göçmen Kaçakçılığı Yapma' suçundan yakalaması bulunan bir şahsı yakaladı.

Manisa'nın Kula ilçesinde yakalamalı şahıslar üzerindeki uygulamalarına aralıksız devam eden jandarma ekipleri, D300 karayolu üzerindeki uygulama noktasında 'Göçmen Kaçakçılığı Yapma' suçundan yakalaması bulunan bir şahsı yakaladı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından hakim karşısına çıkarılan şüpheli, 16 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası ile tutuklanarak Salihli T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.

Kula İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Kurban Bayramı öncesinde sürdürdükleri huzur ve güven operasyonları kapsamında, yakalamalı şahıslar üzerindeki uygulamalarını sıklaştırdı. Ege Bölgesi'nin en önemli ulaşım yollarından biri olan İzmir-Ankara D300 karayolu üzeri Dereköy Mahallesi civarında uygulama yapan jandarma ekipleri, Ayvalık İlamat ve İnfaz Bürosu tarafından 10.11.2017 suç tarihli 'Göçmen Kaçakçılığı Yapma' suçundan arandığı tespit edilen Y.K. (43) isimli şüpheliyi yakaladı. İşlemleri için İlçe Jandarma Komutanlığına götürülen şüpheli şahıs, işlemlerin tamamlanmasının ardından Kula Adliyesi'nde hakim karşısına çıkarıldı.

Mahkemece tutuklama kararı verilen şüpheli şahıs, 16 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası ile Salihli T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna sevk edildi. Jandarma ekiplerinin bayram boyunca denetimlerin ve huzur güven uygulamalarının devam edeceği bildirildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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