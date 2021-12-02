Göçmen kaçakçılığından 36 yıl hapis cezasıyla aranan kişi Antalya'da yakalandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Göçmen kaçakçılığından 36 yıl hapis cezasıyla aranan kişi Antalya'da yakalandı

AA / Oktay Özden - Haberler | Güncel
Göçmen kaçakçılığından 36 yıl hapis cezasıyla aranan kişi Antalya'da yakalandı

"Göçmen kaçakçılığı yapma" suçundan 36 yıl hapis cezasıyla aranan kişi, Antalya'da yakalandı.

ANTALYA (AA) - "Göçmen kaçakçılığı yapma" suçundan 36 yıl hapis cezasıyla aranan kişi, Antalya'da yakalandı.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Akçakale 2. Asliye Ceza Mahkemesince "göçmen kaçakçılığı yapma" suçundan toplam 36 yıl hapis cezasıyla aranan A.A'nın, Antalya'da olduğunu tespit etti.

Söz konusu kişi, bulunduğu adrese düzenlenen operasyonla yakalandı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.A. tutuklandı.

Engelli eşi dövülerek öldürülen kadın, korkudan mezarına gidemiyor

Engelli eşi dövülerek öldürülen kadın, korkudan mezarına gidemiyor

AA / Oktay Özden - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title