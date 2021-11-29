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Göçmen kaçakçılığına darbe

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Göçmen kaçakçılığına darbe Yasadışı yollar kullanılarak İran üzerinden Türkiye'ye giriş yapan 30 göçmen, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince kıskıvrak yakalandı.

ANKARA (İHA) - Göçmen kaçakçılığına darbe

ANKARA - Yasadışı yollar kullanılarak İran üzerinden Türkiye'ye giriş yapan 30 göçmen, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince kıskıvrak yakalandı.

Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerinin, insan kaçakçılığına yönelik mücadelesi hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda yasa dışı yollarla Türkiye'ye giren göçmenleri Kırıkkale'den İstanbul'a taşıdığı tespit edilen ve Kırıkkale- Ankara istikametinde gelmekte olan bir minibüs, ekiplerce kontrol amaçlı durduruldu. Durdurulan minibüsün içerisinde pasaportları ve kimlik belgeleri olmayan 30 düzensiz göçmen olduğu belirlendi.

Yapılan incelemenin ardından minibüs şoförü S.B isimli organizatör yakalanarak gerekli adli ve idari işlemleri yapılmak üzere Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğüne götürüldü. S.B ifadesinin ardından Ankara adliyesine sevk edilerek, çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.

Göçmen kaçakçılığına darbe

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