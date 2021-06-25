Göçmen kaçakçılığına 5 tutuklama
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Göçmen kaçakçılığına 5 tutuklama

Göçmen kaçakçılığına 5 tutuklama
Demirören Haber Ajansı / Davut Can - Haberler | Güncel

İZMİR merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda, yasa dışı yollarla Yunan adalarına gitmeye çalışan göçmenlerin geçişlerini organize eden 7 şüpheliden 5'i tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İZMİR merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda, yasa dışı yollarla Yunan adalarına gitmeye çalışan göçmenlerin geçişlerini organize eden 7 şüpheliden 5'i tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı yollardan Yunan adalarına geçmeye çalışan göçmenlerin geçişlerini organize ettikleri iddia edilen kişilere yönelik geçen 22 Haziran'da operasyonlar düzenledi. Haklarında gözaltı kararı verilen 7 kişi, sabah saatlerinde yapılan eşzamanlı operasyonlarda yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda 1 tabanca ve buna ait mühimmat ele geçirildi. Polisteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i tutuklanırken, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Göçmen kaçakçılığına 5 tutuklama
Göçmen kaçakçılığına 5 tutuklama

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Davut Can

Dışişleri Sözcüsü Bilgiç: 'Biz Atina Mutabakatına bağlıyız ancak Yunan tarafının bu mutabakatı alenen ihlal etmesini ellerimiz bağlı şekilde...
Dışişleri Sözcüsü Bilgiç: "Biz Atina Mutabakatına bağlıyız ancak Yunan tarafının bu mutabakatı alenen ihlal etmesini ellerimiz bağlı şekilde...
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Muharrem İnce Lütfü Türkkan Meral Akşener Mustafa Şentop
Magazin Ezgi Mola Tolga Yüce Bergüzar Korel Mohammed Al Saloussi
Spor Mert Müldür Metin Oktay Fatih Terim Yiğit Şardan Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Göçmen kaçakçılığına 5 tutuklama - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.6.2021 18:43:16. #1.14#

title