Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddia edilen şahıs, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yakalandı
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Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddia edilen şahıs, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yakalandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, düzensiz göçmenleri taşıyan botun batması sonucu 3'ü kadın 8 kişinin yaşamını yitirdiği olayın baş şüphelisi ve örgüt lideri olduğu iddia edilen zanlı, İstanbul'da gözaltına alındı.

07.01.2020 13:52 | Son Güncelleme: 07.01.2020 13:54

'nın ilçesinde, düzensiz göçmenleri taşıyan botun batması sonucu 3'ü kadın 8 kişinin yaşamını yitirdiği olayın baş şüphelisi ve örgüt lideri olduğu iddia edilen zanlı, 'da gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, 2 Ocak'ta Fethiye'de 15-20 düzensiz göçmenin bulunduğu bir teknenin batması sonucu 8 düzensiz göçmenin hayatını kaybetmesiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, olayın baş şüphelisi ve örgüt lideri olarak tespit edilen Ömer Y'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Konuyu takibe alan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, zanlının Havalimanı'ndan Kosova'ya gideceği bilgisini edindi.

Ekipler, havalimanı polisinin de desteğiyle limanda pasaport kontrolünden geçen ve uçağa binmek üzere olan şüpheyi gözaltına aldı.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddia edilen şahıs, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yakalandı
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