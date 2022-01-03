Göçmen kaçakçılığı yapan 1 kişi tutuklandı - Haberler
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Göçmen kaçakçılığı yapan 1 kişi tutuklandı

Göçmen kaçakçılığı yapan 1 kişi tutuklandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Göçmen Kaçakçılığı suçundan hakkında yakalama kararı bulunan bir kişi gözaltına aldı.

NEVŞEHİR (İHA) - Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Göçmen Kaçakçılığı suçundan hakkında yakalama kararı bulunan bir kişi gözaltına aldı.

Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı ve Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince; emniyet, asayiş ve kamu düzeninin sağlanması kapsamında, Boğaz Köyünde, aranan şahısların yakalanması maksadıyla yürütülen çalışma sonucunda; hakkında "Göçmen Kaçakçılığı Yapma suçundan" yakalama kararı bulunan H.K., yakalanarak gözaltına alındı.

Adli makamlara sevk edilen H.K., tutuklanarak cezaevine gönderildi. - NEVŞEHİR

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