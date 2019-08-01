Göçmen kaçakçılığı termal kamerayla görüntülendi

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi sahilinden Yunanistan'ın Midilli Adası'na doğru gerçekleştirilmesi planlanan göçmen kaçakçılığı termal kameralı drone ile kaydedildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ile Behramkale Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, termal kamera özelliğine sahip drone ile Assos-Behramkale arasındaki mevkide, yasa dışı geçişleri önleme faaliyetleri kapsamında denetim yaptı.

Ekiplerin denetimi sırasında 4 otomobilin, Assos'tan Gülpınar istikametine doğru geçiş yaptığı görüldü.

Söz konusu araçların, daha sonra aynı güzergahtan Balaban köyüne doğru seyrettikleri belirlendi.

Yapılan kayıtta, araçların köy yakınındaki futbol sahasında durup içindeki düzensiz göçmenleri hızlıca indirerek, buradan uzaklaştığı anlar yer aldı.

Emniyet ve jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda, araçlardaki 4 şüpheli yakalandı.

Araçlarda yapılan aramada 12 can yeleği ele geçirildi.

Zanlılar, ifadelerinin alınması için Behramkale Jandarma Karakol Komutanlığına getirildi.

Afganistan uyruklu 21 düzensiz göçmen ise işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi'ne sevk edildi.

Kaynak: AA