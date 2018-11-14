Göçmen Kaçakçılığı Şüphelisinden İlginç Savunma

MUĞLA'nın Bodrum ve Fethiye ilçelerinden tekneyle yasa dışı yollardan Yunan adalarına geçmeye çalışan toplam 51 kaçak yakalandı, organizatör olduğu belirtilen 4 Türk gözaltına alındı. Şüphelilerden birinin Sahil Güvenlik ekiplerine, "Migren krizim tuttu, hava almaya çıktım' dediği belirtildi.

Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ve Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, istihbarat çalışmasıyla bir grup kaçağın yasa dışı yollardan Yunan adalarına geçeceği bilgisine ulaştı. Bir aylık araştırma ve takibin ardından dün gece Fethiye Körfezi Kızılada'nın güneyinde hareket halindeki 'Eliza-35" isimli tekneye operasyon düzenlendi. Operasyonda, Filistin ve Suriye uyruklu 42 kaçak yakalandı, organizatör olduğu belirtilen 1 Türk gözaltına alındı.

Tekne, Fethiye Sahil Güvenlik İskelesi'ne bağlanırken, kaçaklar işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi'ne teslim edildi. Gözaltına alınan organizatörün bugün adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

BODRUM'DA ÇİFTE OPERASYON

Bodrum'da ise aynı gün saat 22.00 sıralarında, Sahil Güvenlik TCSG 901 botu tarafından Yunan karasularından Bodrum yönüne giden bir sürat teknesi tespit edildi. Gavur Ali sığlığında ekipler tarafından durdurulan 'Capella' isimli teknenin kaçakları Yunanistan'ın Kos Adası'na bırakıp geri döndüğü tespit edildi. 1 Türk organizatör gözaltına alındı. Sahil Güvenlik ekiplerini karşısında gören şüphelinin "Migren krizim tuttu, hava almaya çıktım" dediği bildirildi.

Bodrum ilçesinde yine aynı gün saat 22.30 sıralarında Muğla 112 Acil Merkezi'ne yapılan ihbarda bir grubun ülkeyi yasa dışı yollardan terk etmeye çalıştığı ihbarı yapıldı. Görecek Adası güneyinde Sahil Güvenlik TCSG-901 botu tarafından 'AXI-1' isimli surat teknesine düzenlenen operasyonda 9 düzensiz kaçak ile 2 Türk uyruklu organizatör yakalandı. Kaçaklar, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi'ne teslim edilirken, gözaltına alınan organizatörlerin adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

- Muğla