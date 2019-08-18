Göçmen kaçakçılığı şüphelisi tutuklandı - İZMİR

18.08.2019 13:56

İzmir karayolunun Urla Bademler Mahallesi bölümünde park halindeki bir kamyonet kasasından inen kalabalık bir grubun ormanlık alana doğru ilerlediği ihbarını değerlendiren Urla Jandarma Komutanlığı ekipleri 35 TFH 49 plakalı tenteli kamyoneti tespit etti. Ormanlık alanda yapılan aramada yasadışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığında olan 17 Mısır, 8 Suriye, 1 Nijerya ve 1 Irak uyruklu toplam 27 göçmen yakalandı. Yakalanan yabancı uyruklu 19 yetişkin şahsa kişi başı 3.549 TL olmak üzere toplam 67, 431 TL idari yatırım uygulandı. Göçmenler İzmir İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.

Kamyonet sürücüsü gece karanlığından yararlanarak ormanlık alanda izini kaybettirdi. Olay Yeri İnceleme Timi tarafından kamyonette yapılan incelemede aracın sol ön kapısında parmak izine rastlandı. Çalışmalar neticesinde parmak izinin, aracın ruhsat sahibi Çağlayan HASBİL'e ait olduğu tespit edildi. Şüpheli adresine düzenlenen operasyonla yakalanıp gözaltına alındı.

İşlemlerinin tamamlanmasından sonra Urla Adliyesi'ne yargılanmak üzere sevk edilen şüpheli tutuklanıp cezaevine konuldu.

Kaynak: AA