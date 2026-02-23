Haberler

Göçmen kaçakçılığı şüphelisi 3 kişi savcılığa sevk edildi

Güncelleme:
Yozgat'ta düzenlenen operasyonda göçmen kaçakçılığı şüphelisi 3 kişi yakalandı.

Yozgat Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Yozgat'ın Yerköy ilçesinde göçmen kaçakçılarına yönelik operasyon düzenledi. Ekipler kaçak olarak göçmen taşıdığı tespit edilen aracı durdurdu. 14 düzensiz göçmen bulunan araçta U.B., M.Y. ve İ.Ç. isimli şüpheliler gözaltına alındı. 14 yabancı uyruklu düzensiz göçmen ise sınır dışı işlemleri yapılarak İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

İ.Ç., U.B., M.Y. isimli şüpheliler, insan kaçakçılığı suçlamasıyla Yerköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi. - YOZGAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
